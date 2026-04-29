“Soldi al Parco per garantire maggiore stabilità e strutturare risorse e attrattori”

ALGHERO – “In qualità di Presidente della Commissione Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta, intervengo per sottolineare l’importanza della delibera approvata nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, al termine di un confronto approfondito e articolato tra maggioranza e opposizione.

Il Consiglio ha votato il riconoscimento di un contributo ordinario e stabile destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, in attuazione dell’art. 114 dello Statuto e con riferimento ai costi sociali. Un passaggio fondamentale che trova piena coerenza anche nell’art. 17, relativo alle entrate dell’Azienda Speciale.

Si tratta di un atto di grande valore e responsabilità politica e amministrativa, che riconosce in maniera concreta e strutturale il ruolo dell’Azienda Speciale all’interno del sistema di tutela e gestione del territorio.

Nel corso del mio intervento in Consiglio ho voluto ribadire con forza che:

“Il contributo che viene oggi portato attraverso la delibera, un contributo stabile e ordinario, non rappresenta semplicemente una voce di spesa, ma è un vero fabbisogno strutturale necessario a garantire la continuità operativa dell’ente. Parliamo di risorse importanti, destinate in larga parte alla copertura dei costi del personale: undici unità lavorative indispensabili per le attività che il Parco svolge quotidianamente sul territorio per assicurare le proprie funzioni. Con questo intervento economico il Parco viene finalmente riconosciuto: non si tratta di un finanziamento improprio, ma di un atto dovuto che valorizza il lavoro dell’Ente e del suo personale.”

La delibera approvata rappresenta quindi un passo decisivo verso una maggiore stabilità e sostenibilità dell’Azienda Speciale, consentendo di programmare con continuità le attività di tutela ambientale, gestione e valorizzazione del patrimonio naturale.

Un risultato che rafforza il ruolo del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta come strumenti fondamentali al servizio della comunità e del territorio”.

Il Presidente della Commissione

Christian Mulas