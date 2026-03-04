“Società sportive, famiglie, persone: Nord Ovest dell’Isola sempre più isolato”

Non è accettabile che i costi dei traghetti arrivino a 143 euro a persona per un semplice passaggio ponte/poltrona, che diventano 180 euro a testa se si viaggia come gruppo. La nostra realtà sportiva, ASD PGS GIOINS SASSARI-Latte Dolce, deve accompagnare le proprie atlete ad Alassio, per la IV edizione del Renny Camp. Una manifestazione che unisce sport, inclusione e attenzione verso le persone con diverse disabilità e sensibilità.
Parliamo di una piccola società di quartiere, che sostiene con sacrifici ben 8 squadre ed una impegnata nel campionato regionale di Serie D femminile. Non parliamo di turismo di lusso, ma di giovani che fanno sport, di famiglie che investono nel futuro delle proprie figlie.
La continuità territoriale non può essere solo uno slogan elettorale.
Se i voli non ci sono nei giorni necessari e quando ci sono hanno costi proibitivi, significa che il diritto alla mobilità non è garantito. Le società sportive, le famiglie, i cittadini sardi non possono essere lasciati soli. Ti chiediamo un intervento politico concreto e immediato. Perché la mobilità è un diritto, non un privilegio.
Manuel Pirino
Presidente
ASD PGS GIOINS SASSARI-Latte Dolce