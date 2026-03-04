“Società sportive, famiglie, persone: Nord Ovest dell’Isola sempre più isolato”

SASSARI – Nonostante promesse, comunicazioni, annunci e quant’altro, la Sardegna, e in particolare il Nord Ovest dell’Isola, restano isolati rispetto al resto d’Italia e in particolare alle città più importanti, vedi Milano. Ecco di seguito l’appello di un rappresentante del mondo sportivo che si rivolge direttamente al senatore e coordinatore regionale del Partito Democratico Silvio Lai.

“Caro Silvio,

mi rivolgo direttamente a te, perché la situazione dei trasporti da e per la Sardegna non è più tollerabile. Non è accettabile che sulla tratta Cagliari–Genova non vi siano voli programmati nei periodi utili, neppure in estate. Voli a giorni alterni, che servono solo alla compagnia per strutturare lo scacchiere del proprio business. Ovviamente, Alghero non è minimamente nei pensieri delle compagnie aeree.

Non è accettabile che i costi dei traghetti arrivino a 143 euro a persona per un semplice passaggio ponte/poltrona, che diventano 180 euro a testa se si viaggia come gruppo. La nostra realtà sportiva, ASD PGS GIOINS SASSARI-Latte Dolce, deve accompagnare le proprie atlete ad Alassio, per la IV edizione del Renny Camp. Una manifestazione che unisce sport, inclusione e attenzione verso le persone con diverse disabilità e sensibilità.

Parliamo di una piccola società di quartiere, che sostiene con sacrifici ben 8 squadre ed una impegnata nel campionato regionale di Serie D femminile. Non parliamo di turismo di lusso, ma di giovani che fanno sport, di famiglie che investono nel futuro delle proprie figlie.

La continuità territoriale non può essere solo uno slogan elettorale.

Se i voli non ci sono nei giorni necessari e quando ci sono hanno costi proibitivi, significa che il diritto alla mobilità non è garantito. Le società sportive, le famiglie, i cittadini sardi non possono essere lasciati soli. Ti chiediamo un intervento politico concreto e immediato. Perché la mobilità è un diritto, non un privilegio.

Manuel Pirino

Presidente

ASD PGS GIOINS SASSARI-Latte Dolce