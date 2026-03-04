Regione, Sorgia entra in Fdi: politica in fermento, voto anticipato?

CAGLIARI – Cresce il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia. Alessandro Sorgia, eletto con la Lega, da cui era fuoriuscito da qualche mese, entra ufficialmente nel partito di Giorgia Meloni. L’annuncio è stato dato nella giornata di oggi dal coordinatore regionale, l’onorevole Francesco Mura.

E’ evidente, anche dalla tappa sarda di ieri del vice segretario nazionale della Lega, Durigon, e soprattutto dalle forti tensioni e strappi tra la presidente Todde e il Partito Democratico, e non solo, il movimentismo di Forza Italia, che la possibilità di elezioni regionale anticipate sta sempre più circolando e potrebbe vedere una coincidenza con le amministrative che ancora devo essere fissate, ma come sempre cadranno tra fine maggio e primi di giugno