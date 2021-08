Slalom di Ittiri, vince Belli. Ottima prova per gli algheresi

ALGHERO – Si è chiusa la 22esima edizione dello slalom in salita “Seredda – Ittiri”. Ad ottenere la vittoria il pilota di Latina Davide Belli con la Formula Gloria della squadra HP Sport. Ha fissato il suo risultato in 150 punti a fronte dei 154 di Enrico Piu (anche lui su Formula Gloria) e dei 156 dell’algherese Fabio Angioj su Hayabusa Prosport.

Ottima prova, anche questa domenica, per i piloti della Riviera del Corallo a partire dal Angioy Senior su Formula Predator, classificatosi al quinto posto, che precede Angelo Fois su Afi (sesto) e poi un superlativo piazzamento per Roberto Idili, ottavo posto con 500 Proto per il Team Autoservice Sport – Carrozzeria Montagnese. Grande risultato anche per l’algherese d’adozione Fabrizio Marrone su Renault 5 Gt (undicesimo).

Nella foto la partenza di oggi delle Formula Gloria