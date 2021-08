Rock e canzonette, Bennato infiamma il pubblico algherese

ALGHERRO – Doveva essere rock e rock è stato. Edoardo Bennato ad Alghero, nel concerto organizzato dalla Via del Collegio con la Fondazione Alghero, non ha deluso, anzi. Il pubblico presente nell’Arena Rugby di Maria Pia (limitato per le note restrizioni anti-Covid) ha apprezzato molto il suo live energico e potente, anche se non ha dimenticato alcune famose ballad e brani più noti. Del resto il tour è denominato Peter Pan Rock ‘n’ Roll, ed è organizzato per festeggiare i 40 anni di uno degli album più amati del cantautore partenopeo, il concept “Sono solo canzonette”. La platea, con molti fan della prima ora, ha gradito anche le sfumature nuove e arrangiamenti più tosti che hanno messo in evidenza un band superlativa di ottimi musicisti di natura hard rock blue dove le chitarre stile Rolling Stones e Aerosmith l’hanno fatto da padrone. Ma il protagonista è stato lui, Edoardo Bennato: rocker, a 75 anni. Prossimo appuntamento per il calendario predisposto dalla Fondazione Alghero e Amministrazione Comunale Antonello Venditti, sempre all’Arena Rugby di Maria Pia, il 17 e 18 settembre.

Nella foto il live di sabato 28 agosto ad Alghero di Bennato