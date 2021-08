Kart nazionale, Tilloca vice-campione

ALGHERO – Altro grande risultato per un pilota algherese. E’ Luca Tilloca ad ottenere il secondo posto nel campionato nazionale di Kart. Ieri nella prova di Battipaglia, dopo aver vinto la prima prova, per soli due punti non è riuscito a conquistare il primo posto nel podio, ma si è comunque piazzato bene tanto da diventare il vice-campione d’Italia. Queste le sue parole a caldo diffuse tramite i sociale. “Siamo i vice campioni d’Italia, week-end quasi perfetto all’ultima prova di Battipaglia P1 in gara 1 e p3 in gara 2 un’avventura nata dal nulla una scommessa grande che mi ha intrigato da subito che ho accettato senza se e senza ma e mettendomi in gioco dopo uno stop importante dal kart”, e chiude “più che soddisfatto del risultato ottenuto sempre protagonista nelle tre prove di campionato, c’è mancato veramente poco ci ho messo il 110% non è bastato ci riproveremo prossimo anno”.

Nella foto Luca Tilloca