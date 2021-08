Covid in Sardegna: 283 nuovi contagi, calo dei ricoveri

ALGHERO – Dato aggiornato sull’andamento del Covid in Sardegna. Un solo decesso e 283 nuovi contagi da Covid. La vittima è una donna di 82 residente nell’area di Cagliari. Sono state controllate in totale 2.608 persone, 3.230 invece i tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta sull’8,7 per cento. Cresce di uno il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, in totale 21, scende di tre quello in area medica, complessivamente 237. In aumento le persone in isolamento domiciliare, in tutto 7.782 (+54).