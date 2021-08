SASSASRI – Cade da una finestra di una palazzina del centro storico di Sassari una ragazzina: è grave. La vittima è stata soccorsa da alcune persone che si trovavano nei paraggi di una caffetteria non distante, non ha mai perso conoscenza. Trasportata in ambulanza al Santissima Annunziata, le sue condizioni sono gravi. Sulle cause e sulla precisa dinamica dell’incidente indagano gli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari.