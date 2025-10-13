Slalom, a Dorgali vince ancora Carta. Sul podio gli algheresi Giorico e Idili

DORGALI – Enea Carta vince per la quinta volta lo Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria). Il pilota sassarese, su Radical Prosport, firma un’altra vittoria allo Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria) organizzato dall’Autosport Dorgali.

Sul podio Raffaele Giorico su Gloria B5 10Y della Magliona Motorsport e Roberto Idili su IR Sport dell’Abc Motors Sport. Fra le storiche, vittoria per Domenico Manca su Renault 5 Gt Turbo dell’Abc Motors Sport. La decima edizione della gara, 3° Memorial Gianfranco Corrias, era valida come prova del Trofeo d’Italia Nord, per la Coppa Zona 2 e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom.

Con il risultato registrato in gara 2, il sassarese Enea Carta (Radical Prosport) ha vinto per la quinta volta (le precedenti nel 2019, 2021, 2023, 2024) lo Slalom Città di Dorgali, Cala Gonone-Galleria organizzato dall’Autosport Dorgali.

Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice alla decima edizione dello Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria), 3° Memorial Gianfranco Corrias, valida come prova del Trofeo d’Italia Nord, per la Coppa Zona 2 e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom.

“È andata benissimo – ha detto Enea Carta – è stata una competizione molto bella perché il percorso mi entusiasma moltissimo. Abbiamo completato la manche di ricognizione e due manche di gara, mentre in gara 3 abbiamo avuto problemi al cambio. Per il resto, è stata una giornata splendida”.

Secondo posto assoluto, con il risultato registrato in gara 1, per Raffaele Giorico su Gloria B5 10Y della Magliona Motorsport.

“È andata abbastanza bene – ha commentato Raffaele Giorico – i test non finiranno mai, ma stiamo facendo progressi gradualmente. Stiamo migliorando passo dopo passo e cominciamo a comprendere come funziona la macchina”.

Terzo assoluto, Roberto Idili dell’Abc Motors Sport su I.R. Sport: “È andata benissimo – ha detto Roberto Idili – siamo riusciti a conquistare un terzo posto in extremis e, per questo, siamo davvero molto felici”.

La top five è stata completata nell’ordine da Paolo Piras della Mocetti Corse e da Alberto Manca dell’Abc Motors sport, entrambi su Gloria.

Fra gli Under 23 il più abile è stato Lorenzo Ruiu, nono assoluto, portacolori del Team Autoservice Sport, su Yacar Kart Cross, nella classifica femminile ha brillato Alessia Ferralis su Autobianchi A112 Abarth del Team Autoservice Sport, mentre fra le storiche, primo posto per Domenico Manca su Renault 5 Gt turbo dell’Abc Motors Sport.

Classifica assoluta: 1. Carta Enea (Radical Prosport) punti 174,77; 2. Giorico Raffaele (Gloria) 179,29; 3. Idili Roberto (I.R. Sport) 181,35; 4. Piras Paolo (Gloria) 181,46; 5. Manca Alberto (Gloria) 182,53; 6. Beccu Quirico (Gloria) 189,71; 7. Vinciguerra Paolo (Renault 5 Gt Turbo) 193,64; 8. Ibba Angelo (Fiat 126 Bis) 194,38; 9. Ruiu Lorenzo (Yakar Kart Cross) 194,62; 10. Beccu Giovanni (Calvino Sport Yacar) 194,80.

Storiche: 1. Manca Domenico (Renault 5 Gt Turbo) punti 210,25; 2. Cucca Thomas (Peugeot 106 S16) 216,25; 3. Ruiu Gian Cosimo (Renault R5 Gt Turbo) 217,03; 4. Orecchioni Vittorio (Peugeot 205 Rallye) 236,60.