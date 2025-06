“Sinistra in Consiglio ha bocciato proposta contro estremismo e antisemitismo”

ALGHERO – “In un momento preoccupante per il ritorno dell’estremismo violento e dell’antisemitismo, la sinistra algherese ha scelto di voltarsi dall’altra parte.” Così i capigruppo di centrodestra Cocco, Tedde, Salvatore, Pais e Fadda. “Lo ha fatto – continuano – bocciando un ordine del giorno che non chiedeva altro che di rimuovere i graffiti d’odio, di rafforzare la vigilanza contro il vandalismo e di promuovere iniziative educative nelle scuole.”

“Una proposta semplice, civile, ispirata all’articolo 3 della Costituzione e rivolta all’intera comunità, per difenderne il decoro e la convivenza della nostra città.”

“La sinistra ha preferito votare contro. E lo ha fatto con motivazioni imbarazzanti: c’è chi ha minimizzato i contenuti antisemiti, chi ha fatto finta di non vedere, chi ha cercato di spostare il discorso su altri temi. Il risultato è che Alghero resta ostaggio di simboli violenti, scritte inneggianti al terrorismo, insulti politici e intimidazioni. E tutto questo, da oggi, con la complicità politica di chi ha scelto di non decidere.”

“Non c’è più alcuna ambiguità: la sinistra cittadino – PD, AVS e civiche annesse – ha scelto di non condannare esplicitamente il vandalismo politico e le frasi antisemite, per paura di scontentare qualche frangia estremista e intollerante.

Il loro voto è un insulto a chi ogni giorno lavora per una comunità più civile, più libera, più sicura.”

“Come centrodestra difenderemo sempre i valori non negoziabili della libertà, del rispetto e della legalità. Continueremo a chiedere interventi per ripulire la città da chi semina odio, e continueremo a lavorare per una Alghero più decorosa e libera.”