Sindaco Conoci, auguri agli studenti algheresi

ALGHERO – “Un caloroso augurio ai nostri studenti, delle scuole elementari, medie e superiori, che oggi ritornano in classe. Un giorno importante, che ci apre le porte ad una normalità che, tutti insieme, abbiamo costruito con attenzione e con sacrifici.

La Dad, la didattica a distanza, ci ha fatto capire quanto i giovani siano avanti nella conoscenza delle tecnologie, ma allo stesso tempo ci ha mostrato quanto abbiano sofferto per la distanza e le limitazioni.

Nulla sostituisce il ritorno in aule, lo stare insieme, pur in questa nuova normalità fatta di regole e di precauzioni.

C’è tanta voglia di ricominciare, dopo un’annata caratterizzata da sospensioni e didattica a distanza.

Auguro a tutti gli studenti un anno sereno, che ci possa far superare insieme le difficoltà e guardare con fiducia al futuro”.

Mario Conoci, sindaco di Alghero