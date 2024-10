Sicurezza, Fratelli d’Italia: “Dotare la Polizia Municipale dei teser”

ALGHERO – “Dopo i recenti episodi di criminalità, tra cui lo scippo avvenuto in via Giolitti, l’aggressione di maggio ai danni di due anziani da parte di un giovane armato di coltello e l’aggressione di alcuni agenti da parte di un immigrato alterato da sostanze, non possiamo attendere oltre: occorre dotare la polizia locale di strumenti adeguati” Si apre così la nota di Alessio Auriemma, dirigente cittadino di Fratelli d’Italia.

“Già durante la scorsa amministrazione, con il gruppo di Fratelli d’Italia, avevamo presentato un

ordine del giorno per sottolineare la necessità di adottare misure concrete per contrastare i fenomeni

criminosi in città. Non possiamo derubricare tutto a singoli episodi, né si tratta di un singolo

quartiere: l’intera città di Alghero assiste, di volta in volta, ad atti di violenza, vandalismo, furti e

spaccio, che colpiscono cittadini, turisti e la comunità in generale. Lo scippo di oggi in via Giolitti è

solo l’ultimo di una lunga serie di eventi che rischiano di alimentare un diffuso senso di insicurezza.

“L’Amministrazione prenda provvedimenti e garantisca un miglior equipaggiamento alla nostra

Polizia Locale: è prioritario dotarla di strumenti adeguati come i taser – prosegue Auriemma.

“Questi dispositivi permetterebbero agli agenti di intervenire con maggiore sicurezza ed efficacia in

situazioni potenzialmente pericolose. Non è più tempo di sole parole, servono azioni concrete.”

L’ordine del giorno presentato in passato da Fratelli d’Italia sarà ripreso e rilanciato in Consiglio

Comunale. L’obiettivo è quello di riprendere e completare il piano di sicurezza che coinvolga, oltre

alla Polizia Locale, tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio.

“La sicurezza dei cittadini e dei turisti deve essere una priorità assoluta. Servono un maggiore

presidio del territorio, più controlli e misure preventive per ridurre drasticamente gli episodi di

microcriminalità. Cittadini e turisti meritano di vivere e visitare una città sicura. Noi di Fratelli

d’Italia continueremo a lavorare affinché questo diventi realtà al più presto – conclude la nota.