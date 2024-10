9^ Slalom di Dorgali, vince Carta. ABC Motorsport domina, ottimo settimo posto assoluto per Idili

DORGALI – Risultati di prestigio e la coppa riservata alle scuderie, hanno caratterizzato il weekend di ABC Motorsport che si è presentata in gran numero al 9⁰ Slalom città di Dorgali. La gara in provincia di Nuoro è stata teatro di grandi sfide, ed è stata valida per la Coppa Aci zona 2 Slalom e per il Trofeo Nord. Soddisfazioni in crescendo in casa ABC con la vittoria del Campionato Regionale riservato alle scuderie per la specialità Slalom 2024.

A vincere è stato Enea Carta con Suzuki Protosport, poi Lussorio Niolu, che ha conquistato un’ottima seconda piazza assoluta a bordo della sua Radical Prosport, dimostrando un passo notevole e vincendo tra l’altro nelle E2SC 1400.

Un altro podio prezioso è arrivato da Franco Arru che a bordo della Yacar Cross Suzuki ha provato a vincerla, ma la battaglia con la concorrenza è stata serrata e alla fine si è piazzato terzo di categoria. Da segnalare un problema tecnico che lo ha portato

a non fare la

seconda manche.

Grandi risultati ABC nelle E2SH, con Roberto Idili che ha dominato e ha vinto con la sua Fiat X1/9 di classe 1400 davanti all’altro compagno di scuderia Angelo Ibba, che a sua volta ha vinto nelle 1150 su Fiat 126 Kawasaki. Sempre nelle Silhouette, quinto posto di gruppo e quarto posto di classe 1150 per Giampietro Pala su Fiat X1/9.

Per dovere di cronaca, c’è da segnalare il settimo posto assoluto di Idili, che testimonia la gigantesca prestazione del driver sardo. Nel gruppo E1, ennesimo successo di Giovanni Coghe che ha vinto la classe 1600 e ha sfiorato anche la vittoria di categoria per un nulla, trovando alla fine un secondo posto.

Vittoria in classe 1600T per Antonello Acquas che ha conquistato anche un ottimo terzo posto di gruppo a bordo della sua Renault 5 GT Turbo. Sempre nella stessa classe, terzo posto che è andato ad Ignazio Podda che ha disputato una gara lodevole sulla Renault 5 GTT, impostando un ritmo da zona vetta.

Sesto ed ottavo posto di classe per Gianfranco Pira e Federico Giannotti, rispettivamente su Renault 5 GTT e Mini Cooper S, con i due che hanno provato ad attaccare il podio e con i tempi abbastanza ravvicinati. In classe 1600, oltre al già citato successo di Coghe, c’è da segnalare la decima piazza di Alessandro Frogheri sulla sua Citroen Saxo, che poteva sicuramente fare meglio, ma alcuni problemi tecnici lo hanno assillato per tutta la gara.

Nel Gruppo Speciale, gran gara di Diego Pala che ha vinto e convinto in classe S5 con la sua scattante Fiat X1/9 e ha agguantato anche una terza posizione di gruppo, quasi in zona vetta sul piano cronometrico.

Sempre in classe S5, quinto posto di classe per il giovane Franco Sale che era al via su Fiat Uno, che è sempre più in crescita gara dopo gara. In gruppo N, gara da dimenticare per Gianmichele Cossu che dopo il ritiro nella ricognizione, non è riuscito a prendere il via in gara con la sua Peugeot 106 di classe 1600.

Nelle Racing Start Plus, buona la gara di Aldo Niolu che ha conquistato il secondo posto di classe 1600 e ha sfiorato il podio di gruppo, piazzandosi quarto con la sua Renault Clio. Tra le storiche, bel trionfo di Domenico Manca che ha messo in campo un passo di altissimo spessore e ha portato in vetta la sua Renault 5 GT Turbo

Nella foto l’algherese Roberto Idili

