Sharon Stone ad Alghero, grande promozione per la Riviera del Corallo: grazie ad Antonio Marras | tutte le foto

ALGHERO – Non sono passati inosservati, ieri, gli strani movimenti, lungo i bastioni, di una classicae placida mattina algherese. A parte i mesi estivi, infatti, in questo periodo non prima delle ore 10, anche in quel tratto centrale della Riviera del Corallo, si contano solo pochissime anime. Mentre, ieri, erano già a decine che attendevano lei, la Diva: Sharon Stone. Una delle vere e, forse, ultime grandissime icone del cinema, e non solo, mondiale.

Ad Alghero, come noto, da modella, per realizzare dei servizi fotografici (anche a Punta Giglio e Capo Caccia) finalizzati ad una campagna di marketing riguardo alcuni nuovi eccezionali capi di abbigliamento dello stilista Antonio Marras. Dopo la presenza negli uffici di Piazza dei Mercati, per pianificare il programma, l’attrice di Basic Istinct e Casinò, ha partecipato alla session di immagini realizzata nella Torre di San Giacomo e in particolare nel “moletto”, oramai in disuso da decenni (e questo è un peccato, trattandosi di una struttura che, se riqualificata potrebbe divenire uno straordinario luogo di attrazione).

Ad attenderla un centinaio di persone a cui lei, vera Diva, a dedicato qualche minuto tra saluti, baci e belle parole. Sempre accompagnata dal suo manager, staff e soprattutto da Antonio Marras. Stilista, imprenditore e artista che, secondo alcuni, “ha fatto più lui, in 20 anni, per la promozione del nome di Alghero e sue bellezze, che decine di esose campagne pubblicitarie in capo agli asset del turismo locale e regionale”.

Ecco le foto di Sharone Stone realizzate da Ezio Cairoli