Calcio, Eccellenza: l’Alghero perde anche a Villasimius ed è quart’ultimo

ALGHERO – L’Alghero lotta sul campo del Villasimius ma cede nel finale e torna a casa a mani vuote. I padroni di casa la spuntano con due gol siglati negli ultimi 10’ di gioco: 2-0 il finale del match della 24ª giornata di Eccellenza.

L’inizio della squadra di mister Fadda è arrembante. Due minuti dopo il fischio d’inizio conclusione dal limite di Pinna che impegna severamente il portiere del Villasimius, poi dopo pochi secondi si rendono pericolosi Scognamillo e Spanu, con la difesa di casa che in qualche modo si salva. Passano un paio di minuti e ancora Pinna mette in apprensione la retroguardia del Villasimius ma, in questo caso, il suo tiro finisce di poco a lato. Il primo tempo scorre via senza altri sussulti e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Partita altrettanto combattuta nella ripresa, con l’Alghero che colleziona qualche buona occasione: al 58’ bella iniziativa di Spanu che cerca in area Scognamillo ma il colpo di testa dell’attaccante algherese termina a lato. Quando la partita sembra indirizzata sullo 0-0 ecco il vantaggio dei padroni di casa, all’81’: su una conclusione respinta da Gobbi il primo ad avventarsi è Oli che insacca alle spalle del portiere argentino. Con i giallorossi sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio, a un minuto dalla fine arriva anche il raddoppio del Villasimius in contropiede con Argiolas.

Nonostante una buona prova, l’Alghero torna a casa senza alcun punto e viene raggiunto in classifica, a quota 24, dal Barisardo. Domenica prossima una fondamentale partita al “Pino Cuccureddu” contro la Nuorese, la prima di sei finali per Mereu e compagni.

VILLASIMIUS – ALGHERO 2-0

VILLASIMIUS: Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Fernandez, Pucinelli (37’ st Ragucci), Argiolas, Melis, Igene (35’ st Oli), Valentini (23’ st Marci), Beugre (28’ st Miranda). In panchina: Gonzalez, Ganzerli, Vitale, Ghiani, Floris. Allenatore: Nicola Manunza

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Kamana, Manunta, Pinna (30’ st Mula), Scanu (37’ st Mari), Mereu, Spanu, Baraye, Scognamillo, M. Carboni (40’ st Marras). In panchina: Piga, Delizos, Milia, Fois, F. Sanna, M. Sanna. Allenatore: Mario Fadda

ARBITRO: Daniele Piciucco di Campobasso

RETI: 36’ st Oli, 44’ st Argiolas

NOTE: ammoniti Valentini e Fernandez per il Villasimius, Pinna e Scognamillo per l’Alghero