Sassari, congresso Forza Italia: alla presenza dei big, eletta Cecilia Cherchi segretaria

SASSARI – Una sala gremita al Vialetto – Hotel Pegasus per il Congresso Cittadino di Forza Italia ha eletto per acclamazione la nuova segretaria: Cecilia Cherchi e portavoce Mariano Mameli. Presieduto dal On. Angelo Cocciu un vivo Congresso Cittadino, dove il dibattito non è mancato, si è riusciti a proporre una candidatura unitaria con una sola mozione presentata. Numerose le presenze e gli interventi.

Il congresso è stato aperto dagli interventi degli ospiti, Luca Babudierei, segretario cittadino di FDI, Nicola Lucchi in rappresentanza dei “Civici”, Manuel Pirino della comunità Gay-LGBT, l’On. Carmelo Porcu ed in fine dell’ex Sindaco di Sassari Nanni Campus.

Si poi aperto il dibattito interno ed ha preso la parola il “padrone di casa” e commissario uscente Vanni Azzena che ha brevemente illustrato il suo operato in consiglio comunale, è consigliere eletto di minoranza, ed ha spiegato anche quanto la scelta della segretaria sia stata da lui voluta; successivamente è stato il turno di Marina Puddinu, segretaria cittadina di Azzurro Donna a Sassari, che ha ribadito il valore dell’apporto delle donne alla politica, poi è stata la volta di Giovanni Cubeddu segretario dei Seniores di Forza Italia, Marco Dettori coordinatore dei Giovani di Forza Italia, poi Marco Tedde che ha sottolineato quanto il partito debba parlare con i fatti e con le proposte per risolvere i problemi dei cittadini, Piero Maieli che intrattenuto la platea spiegando quanto fatto dal partito in regione, Nanni Terrosu, segretario Provinciale di Sassari, ha spiegato quanto sia stato importate trovare una rappresentanza unitaria per il ruolo di segretario cittadino e quanto sia ancora tanto il lavoro da fare e che i recenti risultati del partito a Sassari sono da considerarsi un punto di partenza per ben altri sfidanti obbiettivi, in conclusione del suo intervento ha nominato Vice Commissario provinciale Francesco Ginesu, consigliere comunale di FI della passata legislatura.

Dopo di lui è intervenuto Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, che ribadito quanto sia necessario, con i fatti, dimostrare la propria competenza perché in questo modo gli elettori ti premiano. A conclusione del dibattito e prima della presentazione della mozione è intervenuto l’On. Piero Pittalis, coordinatore regionale di Forza Italia, che ha spiegato agli iscritti quanto svolto in parlamento e ribadito quanto sia importante il rispetto delle leggi, chiaro riferimento a quanto recentemente accaduto in regione, e quanto sia necessaria la riforma del sistema giudiziario in Italia illustrando al validità della riforma recentemente approvata dal Governo; in conclusione ha anche annunciato la nomina di Vanni Azzena, nel direttivo regionale come responsabile del Dipartimento Attività̀ Produttive e Tutela delle imprese e quella di Francesco Ginesu a responsabile del Dipartimento di Economia, con particolare riguardo a l’Economia sanitaria, quella parte dell’economia che studia come utilizzare in modo ottimale risorse, purtroppo sempre scarse rispetto alle aspettative a alle necessità della persona, per ottenere comunque soddisfacenti livelli di salute.

I dipartimenti di Economia sono coordinati a livello nazionale dall’ a livello nazionale dall’On.le Maurizio Casasco. È stato poi il momento della presentazione della mozione ed ha preso la parola Cecilia Cherchi che ha illustrato quello che da oggi in poi il partito a Sassari dovrà impegnarsi a fare e quelle che saranno le linee guida del suo Coordinamento, un Coordinamento cittadino espressione di tutti, aperto al dialogo con le forze alleate ma compatto nel combattere gli avversari e senza mai dimenticarsi di ascoltare il territorio e la città profonda. Individuati anche i primi incarichi:

Portavoce: Mariano Mameli, Vicecoordinatori: Giuseppe Puccio – Tonino Puggioni, Responsabile dell’organizzazione: Alessio Paganini, Responsabile dei Dipartimenti: Giommaria Ventura

L’organico della segreteria verrà completato e definito con le nomine successivamente. In conclusione, l’intervento del Portavoce Mariano Mameli che ha sottolineato l’importanza della Citta metropolitana come strumento di visone e gestione del Territorio e la gravità del situazione internazionale che implicitamente si riflette sul territorio. A seguire la proclamazione per acclamazione della Segretaria Cittadina Cecilia Cherchi.

ECCCO L’INTERVISTA CON IL CONSIGLIERE REGIONALE PIERO MAIELI