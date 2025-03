“A Porto Torres strade e marciapiedi in condizione pietose, Giunta Mulas immobile”

PORTO TORRES – “Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione dell’incapacità amministrativa: le strade e i marciapiedi della nostra città versano in condizioni disastrose, tra buche pericolose e pavimentazioni impraticabili.

Sin dal nostro insediamento in Consiglio Comunale abbiamo denunciato con forza l’urgenza di un piano di manutenzione straordinaria per restituire decoro e sicurezza alla città. Ma dopo anni di promesse mancate, l’amministrazione continua a voltarsi dall’altra parte, ignorando il grido d’allarme dei cittadini.

Il caso emblematico di via Ponte Romano è sotto gli occhi di tutti: da cinque anni si assiste a un vergognoso rimpallo di competenze tra Comune e Soprintendenza, con finanziamenti annunciati e mai concretizzati.

Il centro storico è ormai un campo minato per pedoni, ciclisti e automobilisti. Basta una passeggiata, un giro in motorino o un breve tragitto in auto per rendersi conto della pericolosità diffusa: crateri nell’asfalto, marciapiedi divelti e uno scenario di totale abbandono.

Di fronte a questa situazione sorge una domanda inevitabile: gli assessori competenti si sono mai presi la briga di girare per la città? Hanno mai percorso le stesse strade che ogni giorno cittadini e turisti sono costretti a affrontare tra mille disagi?

Ma il vero scandalo è un altro: per quattro anni questa amministrazione ha avuto a disposizione ingenti risorse dall’avanzo di bilancio. Soldi pubblici che avrebbero potuto e dovuto essere investiti per mettere in sicurezza la viabilità. Invece, sono stati spesi altrove.

Il risultato? Nulla è stato fatto. La città è ostaggio dell’incuria e dell’inerzia amministrativa. Noi continueremo a denunciare questa vergogna, fino a quando le promesse non si trasformeranno in fatti concreti”.

Bastianino Spanu

Capogruppo

PORTO TORRRES AVANTI