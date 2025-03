“Giunta Todde e sua Maggioranza vittime dei poteri forti, il Pd si smarchi”

CAGLIARI – “L’anomalo comportamento della Maggioranza in Consiglio regionale, come della stessa Giunta, fanno capire che non sono liberi di usare la logica ed il buon senso.

Lo hanno ampiamente dimostrato in questi giorni di discussione del DL 40, sulla Sanità, dove la formalità è stata sempre rispettata, ma la volontà popolare, anche stavolta come con la “Pratobello”, no!

Dopo aver investito tanto tempo ad ascoltare le tante proposte, spesso migliorative, di modifica da parte delle varie associazioni portatrici di interesse, quali gli Ordini dei Medici, Infermieri ed OO.SS., nonché delle Associazioni di Categoria e dei Sindacati Confederati, come tantissimi Sindaci, questa maggioranza ha deciso di non considerare nessuna proposta.

Ma la stessa sorte è toccata a tutte le proposte portate avanti anche dalla minoranza in Consiglio che, in un’ottica di sincera collaborazione, ha cercato di migliorare alcune asperità ma si è vista, pure lei, bocciare qualsiasi attività propositiva.

E’ evidente che il Consiglio, ma anche la stessa Giunta, sono schiacciati e gestiti da “un tacco pesante sulla schiena” che nulla ha a che fare con il buon governo, rifiutandosi di utilizzare il buon senso e la logica, dovuti alla democrazia, ma non rispondendo agli interessi generali che appaiono invece riconducibili ad un singolo.

Sembrano aggiogati, come i buoi destinati a portare avanti un carro, che sfortunatamente trasportano interessi diversi da quelli del buon funzionamento della Sanità.

Lascia perplesso che a questo gioco, di sudditanza ed asservimento ad evidenti ordini di scuderia extra regione, si sia prestato il PD, che ha da sempre rappresentato un faro democratico e di competenze, in un campo largo basato spesso sull’incompetenza”.

Piero Maieli, consigliere regionale di Forza Italia