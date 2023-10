Serie C, esordio con vittoria per l’Amatori Rugby Alghero

ALGHERO – Esordio con vittoria per la cadetta dell’Amatori Rugby Alghero, che a Maria Pia ha ospitato il Rugby Sassari per la prima giornata del campionato di Serie C. Partita gradevole, e più equilibrata di quanto dica il punteggio di 29-0, ottenuto dalla compagine catalana grazie ad una difesa coriacea e attenta, che ha permesso di mantenere inviolata la propria linea di meta, andando invece a segno grazie a qualche guizzo dei propri veterani.

Primi 20 minuti di partita interlocutori, con il Sassari che prende il sopravvento in mischia ordinata ed in rimessa laterale, ma che non riesce a concretizzare il maggior possesso palla. Ma al 20’ è Spirito a sbloccare il risultato bucando la difesa ospite di potenza, per il 5-0. La reazione ospite è veemente, ma l’Alghero si arrocca nella propria metà campo, difendendo in modo ordinato, senza concedere punti.

Al 32’ gran ripartenza da mischia ordinata di Spirito, che fa un break di 40 metri, e sul proseguo dell’azione Hadzovic ha una prateria per marcare il 10-0.

Nella ripresa, il leit motiv non cambia, con il Sassari dominante in mischia e in rimessa laterale, ma i padroni di casa non cedono, e anzi restano molto pericolosi con la palla in mano. Al 51’ è Ceglia a salire in cattedra, con una bella azione di sfondamento, che porta al 17-0, dopo il calcio di trasformazione di Mura.

L’ultimo quarto di partita è molto spezzettato, complice la stanchezza ed il caldo, ma i catalani rintuzzano agevolmente gli attacchi avversari, segnando altre 2 mete, prima con Salis, bravo ad eludere il proprio difensore dopo una ripartenza da mischia ordinata, e poi con Marrosu, al termine di una bella volata innescata da una splendida azione corale. Quest’ultima è trasformata dal giovanissimo Yari Mura, che all’esordio segna così 4 punti con un buon 2 su 3.

La partita termina 29 – 0 per i padroni di casa.

Prossima partita a Olbia, squadra neoretrocessa dalla serie B, e con chiare ambizioni di promozione.

Formazione: Viale; Sanna, Hadzovic, Ceglia, Solinas; Bogliani, Dettori; Spirito, Lombardo, Murineddu; Pirisi, Sechi; Cucca, Cadoni, Troia. All. Toniolo

Subentrati: Marrosu, Mura, Salis, Serio, Monaco.