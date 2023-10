Non solo riccio, al via l’evento tra studi, tradizione e sostegno alla pesca |video e foto

ALGHERO – “Non solo riccio. Festa del pescato del Golfo di Alghero”. Questa la denominazione della manifestazione in programma il 12 e 13 ottobre finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica al consumo sostenibile del riccio di mare e del pescato locale. Un’iniziativa dall’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana con ExplorAlghero e la Giunta Comunale di Alghero.

Questa mattina, alla presenza del Presidente dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca, del vice presidente Adriano Grossi, degli assessori Andrea Montis e Giorgia Vaccaro, del presidente della commissione ambienta Mulas, dei referenti di ExplorAlghero e Ceas Porto Conte e del direttore Mariani, c’è stata la presentazione del progetto con un intervento specifico proprio di quest’ultimo che riportiamo in allegato dal canale you tube del Parco di Porto Conte.

“L’evento si articolerà tra incontri con gli studenti, laboratori, rappresentazioni teatrali, musica e somministrazione di pietanze a base di pesce. Ci sarà anche l’occasione per presentare i risultati del “Piano sperimentale di sostegno al ripopolamento dei riccio di mare”. Un progetto pilota che vede lavorare insieme Area marina, Università di Sassari, Agris e Imc Oristano. Una due giorni dedicati al pescato a km zero, per coinvolgere la comunità con importanti momenti di riflessione, attività didattiche, ma non solo”, ha detto, tra le altre cose, il Direttore che, dopo l’introduzione del Presidente Tilloca e degli altri presenti che hanno sottolineato la bontà di tali iniziativi che, comunque, si spera possano anche portare ad una nuova possibilità di pesca per il prezioso (per l’economia algherese) bogamarì.

Eventualità legata a quanto emerso dagli studi realizzati dall’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, all’interno del progetto PO Feamp, che saranno illustrati questo venerdi 13 alle ore 10.30/11 a Lo Qaurter dove si terrà un convegno alla presenza dell’assessore regionale Satta proprio all’interno della manifestazione “Non solo riccio”. Da segnalare anche la disponibilità di sostenere questo tipo di ricerche e anche iniziative, dove possibile volte a creare economie, da parte del patron dell’acqua San Martino Gianni Simula, presente questa mattina alla conferenza stampa di presentazione.

ECCO L’INTERVENTO DEL DIRETTORE MARIANO MARIANI

https://www.youtube.com/watch?v=bYnxFMzgEPA