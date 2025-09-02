Secal, gli auguri di Fdi: “Continuità, vero rilancio e azione comunicativa”

1ALGHERO – “Fratelli d’Italia Alghero rivolge un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione della SECAL Srl, nominato dall’assemblea e composto dal presidente Antonio Piras e dai consiglieri Giovanni Idda e Manuela Paolino. Allo stesso tempo, esprimiamo un sentito ringraziamento al Cda uscente, formato da Anna Maria Monfardino, Alessandro Balzani e Salvatore Angius, per l’impegno e la professionalità con cui hanno affrontato gli impegnativi anni del rilancio.

Il centrodestra ha trovato la SECAL sull’orlo della chiusura, con i servizi di accertamento e riscossione appaltati dal centrosinistra alla Step. Quello del rilancio è stato un lavoro lungo e difficile, ma i risultati sono arrivati: approvazione dei tre bilanci non approvati, risanamento finanziario, trasformazione in srl, nuovo contratto di servizio, investimenti negli strumenti informatici e bandi di selezione per rafforzare l’organico. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’impegno del compianto direttore Francesco Masala, prima, e del nuovo direttore Cristoforo Scanu, poi.

Nell’augurare buon lavoro al nuovo Consiglio, invitiamo il nuovo presidente a tenere alta la guardia, proprio come ha saputo fare il precedente cda, come quando nell’agosto 2024 il dirigente del settore finanziario, Dott. Nurra, propose in giunta la liquidazione della partecipata, o quando l’Assessorato al bilancio del comune accumulò oltre 300mila euro di fatture non pagate nei confronti della società. A queste situazioni il Cda uscente ha sempre saputo reagire con determinazione.

Al nuovo Cda chiediamo di proseguire su questa strada e di fare pressione sull’amministrazione affinché si realizzi davvero la campagna di comunicazione promessa da mesi. Due soli video, pur apprezzabili e realizzati con la disponibilità e professionalità del revisore dei conti Marco Spirito, non possono sostituire un’azione sistematica e capillare.

L’obiettivo deve restare quello di umanizzare il rapporto tra fisco comunale e cittadini, facilitare l’accesso alle informazioni e incentivare comportamenti virtuosi. SECAL è un patrimonio della comunità, e come tale va tutelato e valorizzato”.

Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia – Alghero