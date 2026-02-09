Sassari, spaccio alla stazione: scappa e investe un poliziotto, arrestato

SASSARI – Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di droga cittadino, ha tratto in arresto in flagranza di reato, nella zona della stazione ferroviaria di Sassari, un soggetto straniero che aveva appena ceduto ad un tossicodipendente delle dosi di eroina.

L’uomo alla vista degli investigatori della Squadra Mobile ha cercato di darsi alla fuga a bordo di un grosso monopattino.

Nelle concitate fasi dell’inseguimento ha anche tentato di investire, per aprirsi la strada, uno degli operatori impegnati nel servizio, il quale, nonostante l’impatto, è riuscito comunque a disarcionare il soggetto e bloccarlo a terra.

All’esito dell’attività il giovane è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.