Il rapinatore de “La Casa di Carta”, nuovo blitz da Trony: è il quinto colpo | video

Alghero Dal Centro alla periferia fino al litorale. Il ladro de “La Casa di Carta” scorrazza per la Riviera del Corallo. Appena il sole cala, l’uomo, col volto travisato dal personaggio “Dalì”, della famosa serie tv spagnola, pistola (forse finta) in mano, si mette in azione. Ad oggi siamo a ben 5 blitz (2 supermercati, 1 tabacchino, 1 farmacia e Trony), tra colpi riusciti ed altri andati male.

Se non fosse una cosa seria e preoccupante, ci sarebbe anche da fare spallucce e sorridere. Purtroppo è pura realtà. Una sequela mai vista ad Alghero, ancora di più da parte di un medesimo soggetto. Nella serata di ieri, ad essere preso di mira, è stato lo store di Trony a Galboneddu.

L’uomo, dopo aver fatto allontanare due clienti ha cercato di impadronirsi dei contanti in cassa, ma è dovuto scappare nel momento in cui uno dei commessi ha reagito lanciandogli contro una scatola di metallo. Proseguono le indagini da parte delle forze delle ordine e, inutile nasconderlo, cresce la preoccupazione in città.