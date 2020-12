Sassari, si sblocca Centro Intermodale

SASSARI – “Si sblocca così l’avvio un’opera pubblica che tutto il Nord Sardegna attendeva da un quarto di secolo, anche in previsione dell’auspicata e tanto attesa istituzione della Città metropolitana.

Ringrazio tutti i soggetti, enti ed Istituzioni, che hanno reso possibile questa importante intesa e in particolar modo l’operato della Giunta regionale presieduta da Christian Solinas che con l’assessore Todde, che sta dimostrando con fatti concreti, ancora una volta, come gli interessi dei cittadini sardi debbano essere garantiti e tutelati a tutte le latitudini in cui essi si trovino, da nord a sud dell’isola”, così il presidente Michele Pais.