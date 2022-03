Sassari, riprendono le visite in ospedale

SASSARI – Riprendono da oggi, così come previsto dalla legge numero 11 del 18 febbraio scorso, gli accessi dei visitatori alle strutture sanitarie ospedaliere dell’Aou di Sassari. Per l’ingresso in ospedale sarà necessario rispettare alcune disposizioni. I visitatori, infatti, dovranno essere muniti di certificazione verde Covid 19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario; oppure dovranno possedere certificazione verde Covid 19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, assieme al referto di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti l’ingresso in ospedale.

Restano invariate, inoltre, le regole che prevedono l’applicazione delle misure di prevenzione quali la misurazione della temperatura, l’utilizzo della mascherina FFP2, l’igiene delle mani e l’uso di ogni altro dispositivo di protezione individuale ritenuto necessario. La regolamentazione degli accessi nelle stanze e la durata delle visite sarà comunicata ai visitatori nei singoli reparti.