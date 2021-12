Sassari, Questura: “nessuna violenza sessuale sulla giovane 23enne”

SASSARI – “Sull’edizione de “La Nuova Sardegna” del 4 dicembre 2021 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Studentessa picchiata e violentata – <<Sassari, la 23 enne straniera aggredita alle spalle. La polizia ha fermato un giovane>>””, cosi dalla Questura di Sassari.

“In tale articolo il giornalista ha riportato una notizia distorta, suscitando anche il clamore nella collettività. Per dovere di cronaca e per una esatta ricostruzione dei fatti, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari è intervenuto, su richiesta della sala operativa, per una presunta aggressione nei confronti di una donna”.

“Giunti sul posto i poliziotti hanno soccorso la giovane, che al momento versava in stato di agitazione ed in evidente stato di ebbrezza alcoolica e nel contempo hanno proceduto all’identificazione di un giovane 21enne che alla vista degli operatori ha proferito delle frasi minacciose nei loro confronti. I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire e smentire un eventuale violenza sessuale subita dalla donna, neanche in forma tentata. Il 21enne, accompagnato in Questura per essere generalizzato, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia a un pubblico Ufficiale”.