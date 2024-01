Sassari, presentazione candidatura Daniele Deiana per Fratelli d’Italia

SASSARI – Giovedì 25 gennaio alle ore 18.30 presso l’Hotel Grazia Deledda, in via Dante Alighieri, 47, avrà luogo l’evento di lancio della campagna elettorale di Daniele Deiana, candidato al Consiglio regionale della Sardegna nella lista di Fratelli d’Italia per le elezioni del 25 febbraio.

L’incontro rappresenta un momento significativo per presentare ufficialmente gli obiettivi politici, strategici e programmatici dell’attuale consigliere comunale di Sassari. Daniele Deiana condividerà la sua visione e il suo impegno per il futuro della Sardegna, con particolare attenzione a questioni cruciali per la regione.

Dettagli dell’Evento: Data e Ora: Giovedì 25 gennaio, ore 18.30, luogo:Hotel Grazia Deledda, Via Dante Alighieri, 47, Sassari L’incontro sarà un’occasione unica per ascoltare direttamente dalle parole di Daniele Deiana, le sue idee e prospettive per il miglioramento della nostra comunità. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati, e sarà gradita la presenza di giornalisti, operatori e fotografi per documentare questo momento importante.