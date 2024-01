Sassari, assessori della Giunta Campus candidati alle regionali si sono dimessi

SASSARI – Questa mattina, 23 gennaio, terminata la Giunta, l’assessora alle Attività produttive ed Edilizia privata Alessandra Corda e quella ai Contratti e Appalti e Innovazione tecnologica Francesca Masala hanno presentato le dimissioni in quanto candidate alle prossime elezioni regionali. Il sindaco Nanni Campus e gli altri componenti della Giunta hanno ringraziato le colleghe per il lavoro svolto in questi anni al servizio della collettività. Una scelta, ritenuta da molti e nei diversi comuni in cui degli amministratori municipali corrono per le regionali, ritenuta doverosa e opportuna, come emerso anche dalle polemiche politiche degli ultimi giorni.