Regionali, Centrosinistra algherese: il Pd presenta Bellotti. Candidati anche Speranza Piredda e Salvatore Cangitano

ALGHERO – Il Partito Democratico, guidato da Enrico Daga (segretario) e Mimmo Pirisi (presidente) entra nell’agone della corsa elettorale per le regionali. “Si comunica che la direzione è convocata il giorno venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 18:30 presso la sede in via Mazzini 99 per discutere i punti di cui al seguente ordine del giorno: Elezioni regionali: avvio della campagna elettorale, evento presentazione Alessandra Todde e presentazione candidato di circolo: Paolo Bellotti“, ecco la breve comunicazione a firma di Pirisi che, soprattutto, conferma quanto emerso nelle scorse ore ovvero che anche il Pd avrà un suo candidato locale che è il funzionario comunale Paolo Bellotti.

Sempre nell’area di Centrosinistra, vista la consegna delle liste di ieri, c’è la conferma della presenza della ginecologa e attiva nel sociale Speranza Piredda coi Progressisti a sostegno della Todde, mentre con Soru è spuntato, per il partito di Azione, il nome del commercialista Salvatore Cangitano.