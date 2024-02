Sassari, Fratelli d’Italia presenta il candidato Luca Babudieri

SASSARI – Sabato 3 febbraio alle ore 17:00 all’Hotel Grazia Deledda, il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Sassari Luca Babudieri, presenta agli amici e sostenitori, la propria candidatura per il rinnovo del prossimo Consiglio regionale della Sardegna. Verranno presentati alcuni punti del programma, sui quali il coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni, intende puntare per il rilancio di un territorio come quello del nord ovest, che ha urgente bisogno di interventi strutturali e dove la politica deve riprendere in mano il potere su decisioni che possano incidere in maniera significativa, sulla vita di tutti i cittadini. Il lavoro iniziato quasi cinque anni fa, con l’istituzione del circolo di Fratelli d’Italia Sassari e continuato con l’ascolto costante dei cittadini, oltre ad alcune richieste di soluzioni che hanno trovato risposte positive, si ha ora la necessità di un cambio di passo con l’elezione di un rappresentante di Sassari in Consiglio regionale. Questo ed altro ancora verrà illustrato durante l’incontro di sabato prossimo.