Sanità, critiche dalla V Commissione

ALGHERO – “La V Commissione riunitasi oggi 1° febbraio con all’ordine del giorno la situazione della sanità locale e territoriale, già peraltro evidenziata con nota stampa dei giorni scorsi dal Presidente della stessa Commissione Christian Mulas, invita la Direzione Sanitaria dell’Asl n1 a relazionare cortesemente in maniera puntuale e nei modi che riterrà opportuni, sulla reale situazione dell’intero comparto sanitario, non solo sul Pronto Soccorso, ad Alghero e suo territorio visto la situazione drammatica attuale. Compito di chi è incaricato di dirigere è quello di provvedere ad una programmazione efficace ed efficiente; di ricercare soluzioni alle criticità, che in questo momento sono sotto gli occhi di tutti, e conseguentemente di fornire rassicurazioni alla “persona” per garantire alla stessa il diritto alla salute. In riferimento alle ultime dichiarazioni fatte su stampa dall’Asl è stato rilevato la mancata segnalazione della figura professionale che effettua l’analisi del Triage per stabilire l’effettiva competenza della stessa di fronte alla gravità dei casi e l’addebito improprio di responsabilità al paziente, che non può essere in grado di valutare l’effettivo stato di salute. Non rispondono per certo al vero i tempi di attesa per accesso alle cure. Non si fa riferimento alcuno agli auspicati percorsi differenziati di accesso alla popolazione pediatrica alla situazione della cardiologia, al punto nascita, al reparto di medicina”.

Il presidente della commissione consiliare alla sanità

Christian Mulas