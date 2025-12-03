“Sassari: Destinazione Natale! Ricco programma di eventi”

SASSARI – Si intitola Sassari: Destinazione Natale! ed è il cartellone di iniziative musicali, teatrali, artistiche e sportive – tra allestimenti, luminarie, addobbi e animazioni, dal centro ai quartieri più periferici, dalle borgate rurali alle zone costiere – che per tutto il periodo natalizio renderà la città più viva e più attraente. L’obiettivo è chiaro: fare di Sassari una destinazione turistica a trazione culturale e artistica, anche in questo periodo dell’anno. E tutto quello che succederà in città in un mese – dalla festa di San Nicola, patrono della città, sino all’Epifania – è pensato e organizzato in quest’ottica.

Il programma di Sassari: Destinazione Natale! e le finalità politiche che ne ispirano l’organizzazione saranno il tema della conferenza stampa fissata per giovedì 3 dicembre alle 9.45 nella sala consiliare di Palazzo Ducale. Assieme al sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, all’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, e all’assessore alle Attività produttive, Lello Panu, presenzieranno gli assessori e i dirigenti dei diversi settori che concorrono alla realizzazione delle manifestazioni, ma anche i tanti partner coinvolti nell’ambizioso progetto di animazione territoriale, di supporto al tessuto economico, di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e tradizionale, di affermazione di Sassari come destinazione turistica.