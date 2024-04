Sartore boccia il Rendiconto: critiche a Forza Italia e Giunta Conoci | video

ALGHERO – Durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale, quando è stato discusso e approvato, dalla maggioranza, il Bilancio Consuntivo, sono giunta le pesanti critiche del consigliere comunale Pietro Sartore in cui spiega come la carente capacità di riscossione e l’inefficienza amministrativa, da cui discende l’incapacità di spesa, dell’Amministrazione producano le carenze nei servizi che i cittadini algheresi constatano di continuo. “Gravi lacune che sono da intestare alla gestione dei servizi finanziari e della gestione del Bilancio che riguardano chi ha avuto queste deleghe in questi anni compreso il gruppo di Forza Italia e dell’Amministrazione Conoci, incapacità di riscuotere e di spendere che gravano sull’assenza diffusa di servizi”, ha detto Pietro Sartore

IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI PIETRO SARTORE

https://www.youtube.com/watch?v=mDU48BybwB0