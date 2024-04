Alghero, Consiglio: passa il Rendiconto. Centrodestra diviso sull’Avanzo | video

ALGHERO – Questa mattina, in Consiglio Comunale, nonostante l’avvicinarsi delle elezioni, è andata in onda una nuova divisione in seno al Centrodestra. In merito al voto sulla destinazione dell’Avanzo di Amministrazione: da una parte Forza Italia con l’Udc, dall’altra Noi con Alghero, Riformatori e Centrosinistra. A dividere le due fazioni la proposta degli azzurri, illustrata e spiegata dal capogruppo Nunzio Camerada, riguardo l’utilizzazione dei fondi per Alghero In House e piscina. Il resto dell’Aula, col Sindaco Conoci in testa, e con gli interventi di Bamonti, Mulas, Pirisi, Sartore, Ornella Piras, ha votato, infatti, negativamente, ribadendo che per la società che si occupa di manutenzioni e parcheggi erano già stati previsti con altri provvedimenti, tra cui un ordine del giorno, gli stanziamenti necessari per poter proseguire nella sua attività, senza problemi, fino al 2027.

Prima della divisione sulla risoluzione proposta da Forza Italia, c’è stato invece il voto unitario, da parte di tutto il Centrodestra, sul Rendiconto Finanziario. “Con l’ultimo via libera del Consiglio alla gestione economico-finanziaria, si certifica la correttezza e incisività dell’attività amministrativa, in linea con gli obiettivi di mandato. Rispettati gli equilibri di bilancio, la puntualità nei pagamenti e confermate le previsioni sulle entrate”. Così il sindaco Mario Conoci che esprime soddisfazione per il via libera di questa mattina del Consiglio Comunale al Rendiconto 2023 del Comune di Alghero e ringrazia giunta, commissione e uffici per l’importante lavoro portato avanti in questi mesi. Bilancio che conferma ancora una volta la positiva gestione delle risorse e del bilancio dell’Ente. Il risultato di amministrazione garantisce da un lato di fronteggiare le eventuali emergenze, di rispettare gli impegni già assunti e soprattutto di proseguire con gli investimenti previsti su tutti i settori. Circa 4 i milioni d’avanzo per i quali l’Amministrazione – sulla quota disponibile – ha già predisposto la variazione che consentirà di sbloccare importanti risorse da destinare ai diversi settori. Previsti 2,1 milioni di euro – come decisivo all’unanimità dal Consiglio comunale – per garantire la piena operatività per il prossimo triennio alla società Alghero In House: si procederà così alla firma nel nuovo contratto di servizio e all’espletamento dei concorsi per dotare la società di personale stabile. “Un risultato decisamente importante e gratificante – conclude il sindaco Mario Conoci – che garantisce la prosecuzione delle numerose opere pubbliche già programmate e libera risorse per nuovi investimenti”.