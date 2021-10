Sartore alla Vaccaro, “spero si vada oltre la propaganda”

ALGHERO – “Sono molto contento che grazie alla mia nota l’Assessora abbia dato un segno di vita. Iniziavo infatti a temere si trattasse di un cartonato e, invece, sono felice che motu proprio abbia voluto scrivere un comunicato di risposta. Apprezzo anche il fatto che in modo sincero mi dia ragione, riconoscendo l’esistenza di quelle che lei chiama “carenze strutturali”, ma che forse sarebbe più corretto chiamare immobilismo o inazione. Ora, però, spero che, sia lei sia il Sindaco Conoci, che con forza l’ha voluta da subito al suo fianco in giunta, vogliano, finalmente, andare oltre i pet propagandistici e iniziare a compiere qualche azione concreta per la città”

Pietro Sartore, consigliere comunale Per Alghero