Stac! ad Alghero, Fabio Saiu apre il suo studio | video

ALGHERO – Arriva ad Alghero Stac! Il festival di arte contemporanea, che rappresenta una ventata di aria fresca nel panorama locale e regionale, vedrà, questo weekend, protagonista il pittore algherese Fabio Saiu. Come previsto dal format, dal pomeriggio fino alla sera, sarà possibile entrare nel mondo di Saiu e ammirare le sue creazioni oltre che prendere visione degli spazi in cui opera. “Era da tempo che circolava l’idea di aprire gli studi agli esterni e finalmente c’è stata questa possibilità grazie al Festival Stac! e alle sue curatrici Eleonora Angiolini e Laura Vittoria Cherchi, commenta Saiu che rimanda anche a prossime iniziative che verranno realizzate ad Alghero e anche in altri località. Da segnalare che l’appuntamento vedrà anche un sottofondo musicale curato dal progetto di elettronica moderna “Allee der Kosmonauten”. Intanto sentiamo le parole di Fabio Saiu direttamente dal suo studio di via Vittorio Veneto 58 ad Alghero.