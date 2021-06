Sardinia Open wheelchair tennis: prende il via

ALGHERO – Da domani, martedì 22 giugno, si gioca. Prenderà il via alle 9, sui campi in green set del Tc Alghero, la 21esima edizione dei Sardinia Open wheelchair tennis-Trofeo Tavoni, il torneo più importante d’Italia di tennis in carrozzina, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo. I tabelloni verranno sorteggiati oggi, alle 18, con settanta iscritti, in rappresentanza di diciotto Nazioni. Nel singolare maschile, l’entry list è aperta dal francese Stephane Houdet (numero 5 delle classifiche mondiali). A contendergli la palma del favorito, il connazionale Nicolas Peifer (7 Itf) e l’olandese Tom Egberink (8). Nel femminile, comanda la colombiana Angelica Bernal (8 Itf), mentre tra i Quad, spicca Niels Vink (5). In lizza tutti i migliori italiani e i tennisti sardi sono pronti a farsi valere. L’Asdc Sardinia Open sarà infatti rappresentata da Luca Arca (numero 2 d’Italia), il nuovo tesserato Alessandro Cianfoni (fresco vincitore del torneo nazionale di Rho), Mario Cabras, Angelo Romano e Giovanni Pilia nella maschile; Marianna Lauro (numero 1 d’Italia) e Maria Paola Tolu; tra i Quad Alberto Corradi (numero 4 d’Italia).