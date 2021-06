Peru presidente dell’Ordine degli architetti

SASSARI – A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari, nella seduta del 18 giugno 2021 si è insediato il Consiglio neo-eletto composto dagli architetti Lucia Altea, Marcello Demartis, Emilio Esposito, Giovannangela Floris, Eugenio Lintas, Elisabetta Mattu, Marta Mibelli, Luca Mura, Patrizia Piras, Rita Perantoni e Pietro Peru. Nella prima seduta è avvenuto il passaggio di consegne durante il quale il presidente uscente, Arch. Maria Cristina Marongiu, ha augurato ai nuovi consiglieri un buon lavoro in continuità con quanto già avviato nella precedente consiliatura, grazie anche al lavoro svolto dall’attuale Vicepresidente del Consiglio Nazionale Arch. Tiziana Campus.

Nella medesima seduta il Consiglio ha definito le nuove cariche istituzionali eleggendo all’unanimità Presidente l’Arch. Pietro Peru, Segretario l’Arch. Giovannangela Floris e Tesoriere l’Arch. Elisabetta Mattu. Inoltre il Consiglio ha nominato all’unanimità Vicepresidente l’Arch. Luca Mura. “Ritengo giusto inviare un sincero saluto a tutti i componenti dei precedenti Consigli per l’importante lavoro svolto – è stata la prima dichiarazione del neo presidente Peru –. Credo sinceramente che la fiducia accordatami dall’attuale Consiglio, in continuità con il precedente, sia il riconoscimento da parte degli iscritti della bontà del lavoro svolto nei quattro anni appena trascorsi e sia un’ottima base di partenza per il lavoro che ci apprestiamo ad affrontare”.