Rinasce il Parco Tarragona, parla Cadau |video

ALGHERO – Questa mattina battesimo per il “Nuovo Parco Tarragona” di Alghero. Alla presenza del parroco della Mercede, Padre Pasquale, che ha benedetto l’area verde, e del Sindaco Conoci, e Giunta al completo, in particolare l’assessore Caria che ha seguito col dirigente Fois il progetto, con anche i consiglieri comunali Musu e Bamonti, e ovviamente con i rappresentanti dell’azienda aggiudicataria (Folia Bio, azienda che gestisce anche Butterfly House Sardegna) ovvero Vittorio Cadau, Enrico Perre e Barbara Perinu, si è “tagliato il nastro” dello storico parco cittadino.

Diverse saranno le attività che saranno realizzate che riguarderanno in particolare i più piccoli, ma non solo. Infatti sono previsti anche spettacoli, appuntamenti culturali e di promozione e divulgazione ambientale e naturalistica. Come sottolineato dal Sindaco si tratta di un’opera importante per Alghero e soprattutto per le sue famiglie che avranno nuovamente a disposizione un luogo per incontrarsi e socializzare. A seguire l’intervista col direttore tecnico di Folia Bio, Vittorio Cadau.