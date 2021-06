Ad Alghero la casa vacanze “Il Campanile”

ALGHERO – Alghero si arricchisce della nuova casa vacanze il Campanile. Un luminoso e accogliente appartamento, in via Roma 4, nel Centro Storico della Riviera del Corallo, su due livelli completamente ristrutturato sito al secondo ed ultimo piano, arredato in stile contemporaneo ideale per ospitare al massimo 6 persone. La struttura è composta da una spaziosa sala con angolo cottura e divano letto matrimoniale, al piano di sopra si trovano 2 camere da letto matrimoniali e bagno con doccia, arredato e corredato con tutti i confort, TV, wifi, lavatrice, asciugacapelli, ferro da stiro, microonde, forno, macchina del caffè e climatizzato in tutte le stanze. La casa vacanze il Campanile si trova nel cuore del centro storico di Alghero a 100 metri dai bastioni, a pochi passi dalle Cattedrale Santa Maria e in prossimità del grande porto turistico dove è possibile trovare i punti per delle eventuali visite guidate via mare e gite in barca. Nelle vicinanze si trovano innumerevoli ristoranti, negozi, bar, e a pochi minuti a piedi e possibile raggiungere i collegamenti pubblici per le spiagge e l’aeroporto. Per informazione chiamare il numero 348 785 8754.