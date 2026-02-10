“Sardegna al Centro”, Donato Capuano coordinatore di Alghero

ALGHERO – Lunedi 9 febbraio il Coordinatore Metropolitano di Sassari di Sardegna Al Centro 2020, Manuel Alivesi, alla presenza del Vice Coordinatore Toni Faedda, Sindaco di Olmedo, ha ufficializzato la nomina del nuovo Coordinatore cittadino di Alghero, Donato Capuano, rafforzando così la presenza e l’azione del movimento nel territorio algherese.

Donato Capuano, professionista della salute e dei funzionari radiologo, Presidente del Comitato tangenziale 291 di Alghero, Allenatore del Fertilia Calcio, dirigente sindacalista.

Donato Capuano sostituisce Federica Bandinu, che ha operato nel ruolo di Coordinatrice Cittadina distinguendosi in modo pregevole per il suo impegno e capacità.

La nomina rientra in un più ampio percorso di strutturazione e radicamento politico del Partito guidato dal Consigliere Regionale Antonello Peru, Sardegna al Centro 2020 nella Provincia di Sassari, con l’obiettivo di valorizzare le realtà locali, promuovere il dialogo con i cittadini e portare avanti proposte concrete per lo sviluppo del territorio.

«Alghero rappresenta una realtà strategica per la nostra azione politica, ha dichiarato Manuel Alivesi.

Con questa nomina intendiamo dare continuità e maggiore forza all’impegno del movimento, puntando su una figura capace di interpretare le esigenze della comunità e di lavorare in sinergia con il coordinamento metropolitano e regionale».

Il nuovo Coordinatore cittadino avrà il compito di organizzare e coordinare le attività politiche sul territorio, favorire la partecipazione attiva dei cittadini e contribuire alla costruzione di un progetto politico condiviso, fondato sui valori del riformismo, dell’autonomia e della centralità della Sardegna.

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori iniziative e momenti di confronto con la cittadinanza