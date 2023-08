“Sant’Antioco Ferragosto Fest”, dal 12 al 15 agosto: 4 giorni di intrattenimento

SANT’ANTIOCO – Sant’Antioco si prepara a rivivere le emozioni della festa di Ferragosto nel Parco Giardino, evento promosso da Sardinia happy events con il sostegno e il patrocinio del Comune di Sant’Antioco (nel 2022 si era tenuta la prima edizione). Dal 12 al 15 agosto prossimi, il Parco giardino ospiterà musica dal vivo per tutti i gusti, street food 100% sardo, birra artigianale e intrattenimento per bambini. «Il Sant’Antioco Ferragosto Fest è alla sua seconda edizione ed è un evento dedicato a tutti, dalle famiglie con bambini ai giovani, agli adulti, naturalmente all’insegna del divertimento – commenta l’Assessora al Turismo Roberta Serrenti – insieme ai food regionali anche la musica: dai dj set ai concerti live, che si abbinano per soddisfare tutti i gusti e i generi musicali più differenti. L’incantevole luogo in cui si svolgerà la 4 giorni di ferragosto sarà una cornice strepitosa, tra il verde del parco, l’atmosfera magica della laguna in notturna e il cielo stellato. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del festival e auguro a tutti buon divertimento».

L’evento prenderà avvio sabato 12 agosto con l’apertura degli stand e l’avvio dell’intrattenimento. Alle 22.00 spazio al concerto dei Wa’in Bon’ora e a seguire dj set; domenica 13, sempre alle 22.00, performance musicale de “I Narcao 3” e successivamente l’immancabile dj set; lunedì 14, ancora musica dal vivo, alle 22.00, con i “Made in Japan” e il dj set per chiudere la serata; infine, martedì 15, musica del Dj Albo. Naturalmente la programmazione musicale sarà accompagnata dallo street food sardo e dalle birre artigianali: un connubio perfetto per soddisfare il palato.