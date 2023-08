4 Corsie in gara, grazie a tutti coloro che hanno lottato per il progetto

ALGHERO – “Finalmente la Sassari- Alghero in gara. L’azione instancabile di sollecito, di denuncia e di protesta ha avuto il suo esito. La gara per il primo e quarto lotto della Sassari-Alghero è stata pubblicata dall’Anas, con termine di presentazione delle offerte il prossimo 22 settembre. Abbiamo reperito le risorse con la legge Sblocca Italia, conservate negli anni, superate le resistenze in fase di VIA, ottenute tutte le approvazioni, compreso il parere definitivo del Consiglio dei Ministri. La strada Sassari- Alghero sarà completata, con la circonvallazione e la bretella per l’aeroporto. Un grazie sincero a tutti coloro che nelle istituzioni hanno collaborato. Un grazie sentito alle organizzazioni sociali e sindacali e ai cittadini che sempre hanno fattivamente supportato ogni iniziativa per un’arteria stradale fondamentale per il Nord Sardegna”.

Mario Bruno