“Che fine ha fatto il Piano delle Radiofrequenze?”

ALGHERO – “Che fine ha fatto il piano Comunale di radiofrequenze approvato nel

maggio del 2022 dal consiglio comunale che disciplinava la materia ?,

questa è la prima domanda che ci poniamo prima di entrare nel merito

della scelta dell’amministrazione di inserire una torre ad uso antenna

nel parco Tarragona , ci ricordiamo tutti le problematiche che altre

zone in altri rioni avevano creato l’istallazione di antenne telefoniche

( vedi largo Costantino poi rimossa oppure il tentativo di inserire una

nuova antenna in via Mazzini parcheggio vigili urbani ) oggi si vuole

inserire una nuova antenna in un giardino mal tenuto ma sempre giardino,

unico polmone verde della zona sud di Alghero con una storia alle spalle

( l’area e stata cimitero cittadino nella prima meta del secolo scorso

fino agli anni 50 , inoltre un area ad alta intensità abitativa

frequentato da tante famiglie con figli minori , senza contare che nelle

immediate vicinanze ci sono scuole di ogni genere e grado , convitti

insediamenti sportivi chiese e attività ludiche , ragion per cui,

tenendo conto di tutte queste considerazione e anche del fatto che nelle

vicinanze c’è già una torre con molte antenne ( via verdi ) riteniamo

discutibile tale scelta e riteniamo che nel piano di radiofrequenza

approvato ci siano tutti i limiti imposto dalla norma che dovrebbero

indurre l’amministrazione e anche la conferenza dei servizi convocata a

dare parere negativo ed individuare aree meno impattanti se invece la

norma è il buonsenso non convincerà l’amministrazione a cambiare idea

faremo di tutto come consiglieri comunali e forze politiche di

opposizione per bloccare tale decisione stando al fianco dei cittadini

nelle forme che la legge prevede”

Capogruppo PD, Mimmo Pirisi