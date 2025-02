Sanità, Todde nel caos. Maieli all’assessore Bartolazzi: “Si dovrebbe vergognare”

CAGLIARI – “Lo stile dei cinque stelle non è cambiato …. lei ha citato un caso sanitario, non di malasanità e con indagini in corso”. Lo ha dichiarato in Aula il consigliere regionale di Forza Italia, Piero Maieli, intervenendo durante la discussione sul Disegno di Legge n. 40/A, relativo alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

Maieli ha espresso forte indignazione per le dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Bartolazzi, che in chiusura di discussione ha affermato: “Vorrei rinascere in una regione dove se porti un figlio all’ospedale per un’operazione di tonsillite, ne esce vivo”. “Trovo inaccettabile l’uso speculativo di un caso sanitario per fini politici. L’episodio a cui si riferisce l’assessore è oggetto di indagini e riguarda un dramma umano che merita rispetto, non strumentalizzazioni. Non si può gettare fango sul sistema sanitario regionale in questo modo”, ha dichiarato Maieli, difendendo il lavoro degli operatori sanitari.

Il consigliere di Forza Italia ha inoltre sottolineato come un medico, per etica e deontologia professionale, non dovrebbe permettersi affermazioni di questo tipo. “Parole del genere, pronunciate da un assessore che è anche medico, sono ancora più gravi e irresponsabili. Invece di screditare il nostro sistema sanitario, bisognerebbe lavorare per migliorarlo con serietà e rispetto”, ha concluso Maieli, ribadendo la necessità di un dibattito politico basato su competenza ed etica.