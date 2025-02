“La Todde lascia la Sardegna senza Bilancio”

CAGLIARI – “Incertezza e irresponsabilità in Consiglio regionale con il terzo mese di esercizio provvisorio.

La maggioranza condanna la Sardegna a un’altra proroga dell’esercizio provvisorio bloccando risorse fondamentali per cittadini, enti locali e imprese.

La “Finanziaria è pronta” ma non viene portata in aula perché il centrosinistra continua a perdere tempo dando precedenza a una pseudo riforma sulla sanità che nulla porterà, se non una mano a star dietro a logiche politiche e spartizioni di potere, mentre cittadini, enti locali e imprese attendono risposte concrete! Oggi “festeggiamo” un anno di governo Todde, questo è il risultato”

Aldo Salaris, segretario regionale Riformatori Sardi