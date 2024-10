ALGHERO – La V Commissione Consiliare è convocata per mercoledì prossimo 23 ottobre 2024, alle ore 09.30, presso i locali della Sala riunioni del Quarter per discutere sui temi della sanità. Il presidente Christian Mulas ha chiamato in audizione il Presidente della Commissione Sanità Regionale; il Direttore Generale dell’A.O.U., il Direttore Generale dell’A.S.L., il Direttore del dipartimento A.O.U. , i Direttori Sanitari A.O.U. e A.S.L., i Primari A.O.U. e A.S.L.