PalaManchia, “Avanti coi lavori, intervento con visione ventennale”

ALGHERO – Lavori supplementari al Pala Manchia, dove si sta adeguando l’impianto alle esigenze delle società sportive cittadine che hanno ottenuto importanti risultati sportivi. Oltre alle preventivate lavorazioni iniziate nel mese di agosto, l’impianto di via Mauro Manca è interessato da ulteriori lavori di miglioramento e di manutenzione straordinaria. Sarà adeguato alle dimensioni regolamentari del Calcio a 5, come da progetto, con una nuova delimitazione dell’area di gioco, più ampia, l’adeguamento di parte delle tribune, la messa in opera di nuovi canestri sospesi e con un supplemento di lavorazioni, a che con il rifacimento di una parte del parquet e con interventi di impermeabilizzazione delle coperture. Un investimento complessivo di circa 190 mila euro che l’Amministrazione sta mettendo in atto e che dovrebbe concludersi a fine novembre. Oggi il sopralluogo con la stampa degli Assessori Enrico Daga e Francesco Marinaro, con i presidenti delle Commissioni consiliari Marco Colledanchise e Gianpiero Occhioni, che hanno relazionato sulle opere.

“Abbiamo incrementato i lavori con ulteriori interventi che saranno determinanti per l’impianto e per renderlo più adeguato alle esigenze. Faremo di tutto, insieme agli uffici per portare a termine l’appalto nel migliore dei modi secondo le tempistiche previste, convinti che il risultato sarà molto soddisfacente” ha riferito l’Assessore Marinaro. Alcuni degli aspetti del cantiere, come l’emergenza dettata dalla copertura della palestra e una larga parte del parquet ammalorato, si sono evidenziati in corso d’opera, fatto che ha costretto gli uffici a reperire ulteriori risorse e a mettere immediatamente in cantiere le opere. “Lavoriamo per rendere moderna ed efficiente la palestra – ha aggiunto l’Assessore Daga – e come in tutte le opere pubbliche, sarà necessario subire i fisiologici disagi per avere il risultato che tutti vogliamo. Un lavoro importante per i prossimi vent’anni per tutta la città, per il basket e per il calcio a 5 – precisa – e non è per niente opportuno che ci sia qualcuno con il cronometro in mano per scandire i tempi”. Sulla stessa linea i presidenti delle commissioni Sport e Lavori Pubblici, Occhioni e Colledanchise, nell’ evidenziare la valenza dell’intervento che dovrà restituire alla città un impianto che diverrà un importante punto di riferimento per lo sport cittadino.

Nella foto il sovralluogo di questa mattina