Sanita, niente riforme: “Compagni, indietro tutta”

ALGHERO / Sanità, la sinistra in Regione è in cofusione totale. Siamo passati da tre riforme a un laconico e rassegnato bartolazziano “non ci saranno riforme”. Meglio così, non fanno danni almeno!

Una confusione totale in cui si inserisce la Assessora al Lavoro Desiree Manca con i #cantieriOss e con l’annuncio, nientepopodimeno, dell’abbattimento delle liste d’attesa sanitarie con i fondi destinati ai disoccupati, inoccupati e alla formazione professionale.

Ci aspettiamo la dichiarazione dell’abolizione della povertà… sempre con i “bonus a carico dell’Aspal”. Che ce vo’? Insomma, un minestrone indigesto”.

Michele Pais, coordinatore regionale Lega