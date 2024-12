Artigiani in Aeroporto, l’attesa manifestazione il 19 e 20 Dicembre nello scalo di Alghero

ALGHERO – Torna Artigiani in Aeroporto, la manifestazione promossa dall’Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna finalizzata alla promozione e alla valorizzazione dell’artigianato artistico dell’isola attraverso il sistema aeroportuale. Organizzata in collaborazione con le società di gestione degli Aeroporti di Olbia, Geasar, e Alghero, Sogeaal, sarà ospitata nelle main hall dei due scali regionali.

Il primo appuntamento in calendario si terrà a Olbia nelle giornate del 12/13 dicembre, per proseguire ad Alghero il 19/20 dicembre. In entrambe, i protagonisti saranno artigiani iscritti alla vetrina dell’artigianato artistico della Regione Sardegna www.sardegnaartigianato.com.

L’evento si svilupperà in un clima vivace e coinvolgente, offrendo ai passeggeri e a tutti coloro che si recheranno negli aeroporti durante le quattro giornate un’esperienza immersiva e unica, attraverso l’allestimento di una mostra mercato dell’artigianato artistico, concepita con l’obiettivo di promuovere le eccellenze sarde, animata da un fitto programma di laboratori e dimostrazioni. I passeggeri e i visitatori avranno infatti l’occasione di vedere all’opera gli artigiani presenti e vivere l’esperienza della creazione di un manufatto artistico che racchiude in sé la tradizione tramandata nei secoli, la passione, l’impegno, il ricco patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna.

Ad animare “Artigiani in Aeroporto” sono stati selezionati 32 (16 per Olbia e 16 per Alghero) maestri artigiani, rappresentativi dei settori inseriti all’interno della vetrina dell’artigianato artistico della Sardegna e presenti nel sito sardegnaartigianato.com dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Ma non solo. “Artigiani in Aeroporto” sarà l’occasione per coinvolgere i passeggeri in partenza. Durante ogni giornata verranno premiati 8 fortunati

passeggeri che riceveranno in omaggio uno dei manufatti realizzati dai maestri artigiani presenti, portando così con sé un autentico pezzo di Sardegna. L’evento sarà accompagnato da musica e concerti della tradizione, collegamenti in diretta radio e attività di animazione.